أبها 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واستفقد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة, أمس, أبرز المواقع السياحية والتراثية بمحافظة رجال ألمع.والتقى العمرة خلال الزيارة محافظ رجال ألمع صالح بن سعد فردان، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بالجانب السياحي في المحافظة، وأطلع على "مشتل شجرة السدر" وهو مبادرة أهلية تهدف إلى زارعة مليونا شجرة سدر بجميع أنحاء المحافظة، كما التقى أعضاء جمعية النحالين وتجول في قصر "مالك" التراثي بمركز الحبيل التابع للمحافظة, مطلعاً على ما يحويه من مقتنيات تراثية تجسد ملامح من الحياة قديماً، إلى جانب زيارة السوق الشعبي النسائي والأسر المنتجة التابعة للقصر.// انتهى //10:28ت م