الرياض 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واس ‏ينطلق " الملتقى التثقيفي للوقاية من المخدرات في البيئات ‏العسكرية "، الذي تقيمه الأمانة العامة للجنة الوطنية ‏لمكافحة المخدرات ممثلة بالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات ‏‏"نبراس" بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، غدا ، بحضور قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء سعيد بن ناصر المرشان، والأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور فيصل بن سعد الشثري، وذلك في مقر ‏كلية الملك خالد العسكرية بالرياض.وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بندر بن عبد الله الرميحي، ‏أن هذا الملتقى يأتي ضمن خطة المشروع ‏الوطني للوقاية من المخدرات ‏‏"نبراس" لتنفيذ وإطلاق العديد من البرامج الوقائية والتوعوية للحد من مشكلة المخدرات.‏وأكد أن الدولة - حفظها الله - ‏تبذل جهوداً مضنية ‏في حربها ضد مهربي ومروجي المخدرات ‏وعصابات الشر، وتواجه هذه‏ الحرب بكل ما أوتيت من ‏إمكانات وقدرات، وعلى جميع الصُّعُد الأمنية‏ والتوعوية ‏والتثقيفية والعلاجية والتأهيلية.‏وبين أن الملتقى يتخلله جلسات علمية للجوانب الأمنية والإعلامية والإرشادية من أجل التوعية بخطورة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ، كما يُقام على هامشه معرضا إلكترونيا وقائيا.// انتهى //10:54ت م