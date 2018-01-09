عام / "الملتقى التثقيفي للوقاية من المخدرات في البيئات العسكرية" ينطلق غداً بكلية الملك خالد العسكرية
الثلاثاء 1439/4/22 هـ الموافق 2018/01/09 م واس
الرياض 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واس
ينطلق " الملتقى التثقيفي للوقاية من المخدرات في البيئات العسكرية "، الذي تقيمه الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة بالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، غدا ، بحضور قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء سعيد بن ناصر المرشان، والأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور فيصل بن سعد الشثري، وذلك في مقر كلية الملك خالد العسكرية بالرياض.
وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بندر بن عبد الله الرميحي، أن هذا الملتقى يأتي ضمن خطة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" لتنفيذ وإطلاق العديد من البرامج الوقائية والتوعوية للحد من مشكلة المخدرات.
وأكد أن الدولة - حفظها الله - تبذل جهوداً مضنية في حربها ضد مهربي ومروجي المخدرات وعصابات الشر، وتواجه هذه الحرب بكل ما أوتيت من إمكانات وقدرات، وعلى جميع الصُّعُد الأمنية والتوعوية والتثقيفية والعلاجية والتأهيلية.
وبين أن الملتقى يتخلله جلسات علمية للجوانب الأمنية والإعلامية والإرشادية من أجل التوعية بخطورة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ، كما يُقام على هامشه معرضا إلكترونيا وقائيا.
// انتهى //
10:54ت م