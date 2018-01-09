أبها 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واسانطلقت أمس بإدارة تعليم عسير، الورش التدريبية لبرنامج التحول الرقمي، وذلك في إطار مشروع "بوابة المستقبل".وأوضح مدير مشروع التعليم الإلكتروني أحمد الشهري، أن الورش تستهدف عدداً من الكوادر التعليمية في "18" مدرسة من مدارس البنين والبنات في المنطقة، في خطوة تهدف إلى المساهمة في التحول إلى بيئة رقمية تفاعلية، وفق برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أنه سيتم التوسع في التدريب ليشمل أكبر عدد من مدارس المنطقة.// انتهى //10:55ت م