طوكيو 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واسأظهر تقرير رسمي صدر اليوم الثلاثاء، تراجع ثقة المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر الماضي على خلاف توقعات المحللين.وذكر مكتب الحكومة اليابانية في تقريره أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال الشهر الماضي إلى 7ر44 نقطة مقابل 9ر44 نقطة في نوفمبر الماضي، الذي كان قد سجل أعلى مستوى للمؤشر خلال 50 شهرًا.وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 45 نقطة. وتراجع المؤشر الفرعي لمستوى المعيشة خلال ديسمبر الماضي إلى 9ر42 نقطة مقابل 2ر43 نقطة في الشهر السابق. واستقر مؤشر نمو الدخل عند مستوى 43 نقطة. في الوقت نفسه تراجع المؤشر الفرعي للتوظيف من 3ر49 نقطة إلى 49 نقطة خلال الفترة نفسها، وتراجع مؤشر الرغبة في شراء السلع المعمرة من 44 نقطة إلى 8ر43 نقطة.يذكر أن المسح الدوري لإصدار المؤشر أجري يوم 15 ديسمبر الماضي وشمل 8400 أسرة.// انتهى //10:56ت م