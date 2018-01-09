الرياض 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واستشهد إجازة منتصف العام الدراسي 1439هـ، التي تبدأ نهاية هذا الأسبوع وتستمر لمدة عشرة أيام، انطلاق أكثر من 50 مهرجاناً وفعالية سياحية في مختلف مناطق المملكة.وأنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركاؤها في مجالس التنمية السياحية واللجان السياحية في مناطق المملكة الإعداد لهذه المهرجانات، والتي تتضمن فعاليات متنوعة من برامج‏ سياحية وتراثية وثقافية واجتماعية وبيئية وأنشطة تناسب كافة شرائح المجتمع، وتشمل مهرجانات تسويقية وصحراوية، وأخرى خاصة بالمنتجات الزراعية والحرف اليدوية للمناطق.حيث تشهد المنطقة الشرقية عشر فعاليات خلال الإجازة، هي فعاليات" جبل القارة السياحي " ومهرجان " ويا التمر أحلى "في الاحساء، وتشهد الدمام مهرجان الإبداع والابتكار للأطفال "مهرجان ازرع فكرة" ومهرجان" ليالي شرقية "، أما في الخبر فتجرى فعاليات "هلا سعودي " "وفعالية كشته"، وهناك أيضاً دروازة الفريج بالهفوف، مهرجان سفاري بقيق لتراث الصحراء في القرية التراثية ببقيق، مهرجان ربيع النعيرية بالنعيرية، ومسرحية البيت المسكون في الجبيل.وتحتضن منطقة مكة المكرمة سبع فعاليات في إجازة منتصف العام الدراسي، فتستضيف مدينة جدة فعالية بسطة ماركت 3 ومهرجان هيا جدة للتسوق، ومهرجان جدة للمأكولات وفي الطائف تجرى فعاليات الحرف والصناعات اليدوية، أما في العاصمة المقدسة فيقام مهرجان ليالي الحجاز الترفيهي الثاني وفعالية حفل المذاق وفعالية هيلو كيتي وفعالية مدينة السكاكر.ويقام في منطقة القصيم مهرجان ربيع بريدة والفعاليات الشبابية ببريدة، الفعاليات الشبابية مهرجان الغضا في عنيزة، ومهرجان الربيع البكيرية وفعالية حديقة الفراولة بمحافظة البكيرية،ومهرجان رياض الخبراء الربيعي وفعالية كان يا الأول في رياض الخبراء، إضافة إلى مهرجان المانعية البري بالمذنب.وتحتفي منطقة جازان بالإجازة من خلال خمس فعاليات ضمن مهرجان جازان الشتوي، حيث يقام فعالية القرية التراثية وفعالية التسوق والترفيه وفعاليات مجمع الراشد مول، وفعاليات مجمعكادي مول، وفعالية الألعاب النارية.بينما تستضيف منطقة الرياض مهرجان وادينا تراث وأصالة بوادي الدواسر، والملتقى الرابع للطيران العام , وفعالية بالونز توك في الرياض، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل برماح , ومهرجانقريه الغاط التراثية ، ومهرجان ربيع اشيقر .أما منطقة عسير فتشهد خلال إجازة منتصف العام إقامة مهرجان محايل أدفا.وفي منطقة المدينة المنورة هناك فعاليات سكة الحجاز وبطولة بدر الأولى للطيران الشراعي، ومهرجان العيص السياحي، بجانب مهرجان الموز والكادي والمهرجان الشتوي في المخواة بمنطقة الباحة، ومهرجان الزيتون بسكاكا في منطقة الجوف.كما يقام منطقة تبوك مهرجان الوجه وجهتنا ومهرجان النجاح، ومهرجان رالي حائل الدولي بمنطقة حائل، ومهرجان الحمضيات الوطني في منطقة نجران، ومهرجان الصقور في منطقة الحدود الشمالية.و أوضح نائب الرئيس لقطاع التسويق والبرامج في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبد الله بن عبد الملك المرشد ، أن مهرجانات إجازة منتصف الفصل العام الدراسي ستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية في مناطق المملكة خلال فترة إقامتها، حيث يتوقع أن تدر عوائد اقتصادية على المناطق والمواطنين نتيجة زيادة الحركة السياحية المحلية وتوفير عدد كبير من الفرص الوظيفية المؤقتة للشباب.وأبان أن المهرجانات شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً كبيراً، وذلك من خلال التعاون والشراكات البناءة بين هيئة السياحة والقطاعات الحكومية والخاصة وأيضا من خلال تعزيز التواصلمع القطاع السياحي، مشيراً إلى أن الهيئة تقدم الدعم التسويقي والإعلامي والفني والمالي لتنظيم تلك الفعاليات السياحية المنوعة, بالإضافة إلى الدعم والمساندة لتنظيم البرامج والحزم السياحية في المملكة بالتزامن مع المهرجانات المقامة في المملكة واستغلال المقومات السياحية في تنظيم برامج نوعية مثل رحلات المشي الجبلي و رحلات السفاري وزيارة المواقع السياحية في مناطق المملكة.وأشار المرشد إلى أن الهيئة توجه أنشطتها وبرامجها للسائح المحلي لاستثمار هذه الإجازات القصيرة لتحفيز المواطنين والمقيمين على القيام برحلات سياحية في مختلف مناطق المملكة والاستمتاع بما تشهده من فعاليات سياحية وما تتميز به من أجواء معتدلة ومقومات وأماكن طبيعية جميلة، مشدداً على أن الهيئة تسعى دائماً للارتقاء بمستويات قطاع الفعاليات والمهرجانات بالمملكة بالتوازي مع الخدمات المكملة لها بهدف تقديم منتج سياحي متكامل يحقق رضا السائح.يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تقوم برعاية هذه المهرجانات ومساندة الفعاليات إعلامياً وتسويقياً، عبر توفير معلومات عنها للمواطنين والمقيمين من خلال الهاتفالسياحي المجاني على الرقم 19988، وروزنامة الفعاليات الإلكترونية على موقع الهيئة عبر الرابط http://event.scth.gov.sa .كما تعمل الهيئة على دعم المهرجانات إعلامياً والترويج للوجهات والمواقع السياحية عبر ما تبثه من مواد إعلامية في وسائل الإعلام المختلفة، فيما تم طباعة عدد كبير من المطوياتالتي تتضمن تفاصيل هذه الفعاليات وتم توزيعها على مراكز المعلومات السياحية في المطارات والأسواق الكبرى، إضافة إلى الحملة الإعلانية التي تقوم بها الهيئة في الصحف والتلفزيون والطرق لمساندة هذه الفعاليات.ويوفر موقع السياحة السعودية للسياح معلومات حول أهم الفعاليات والمناسبات التي تشهدها مناطق المملكة، حيث بإمكان السائح اختيار وجهته السياحية والتخطيط لرحلته عبر الموقع، www.sauditourism.com.sa الذي يضم دليلاً شاملاً للخدمات السياحية التي يحتاجها كالفنادق والشقق المفروشة وبيوت الشباب والمتاحف والمتنزهات والأسواق التجارية .// انتهى //11:00ت م