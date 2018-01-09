المجمعة 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واسدشّن معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن, مشروع المواطنة الرقمية ومشروع مبرمج المستقبل, ومدير التعليم بمحافظة المجمعة الدكتور صالح الربيعة, ووكيل الجامعة الدكتور مسلم بن محمد الدوسري, ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن عبدالله الشايع, ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن علي الرميح, وعدد منسوبي الجامعة من عمداء الكليات والعمادات المساندة ومدراء الادارات, وذلك في مقر الجامعة .وأوضح عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات الدكتور هشام الصغير خلال الحفل, أن الجامعة تحتفل بتدشين مشاريع نوعية ضمن مبادرة التنمية الرقيمة, التي اُعتمدت من قبل مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التعليم, مؤكداً أن المبادرة ترتكز في الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030, التي نصت في أهدافها الإستراتيجية على تأهيل الطلاب والطالبات لمتطلبات سوق العمل, وتحفيز البيئة التعليمية للابتكار وريادة الأعمال, مبيناً أن المبادرة يتم تنفيذها على أربعة مشاريع رئيسية هي: مشروع المعسكرات التقنية , ومشروع المواطنة الرقمية, ومشروع مبرمج المستقبل, ومشروع المستشار التقني, حيث تم الانتهاء من مشروع المعسكرات التقنية بنجاح, وذلك بتأهيل 60 طالباً من 25 جامعة في المملكة لشهادات مهنية في مجال أمن المعلومات .وأفاد أن مشروع مبرمج المستقبل بدأ العمل فيه بداية الفصل الدراسي الحالي, وذلك بمشاركة 40 طالباً وطالبة من المرحلة المتوسطة، بالإضافة إلى مشاركة 40 طالباً وطالبة و 20 مشاركاً في المجتمع المحلي بمشروع المواطنة الرقمية, إذ تسعى المبادرة إلى تأهيل الطلاب المشاركين في مشروع مبرمج المستقبل ليصبحوا رواد أعمال تقنية بحلول 2020, وذلك من خلال تأسيس مشاريعهم وشركاتهم الخاصة، كما تسعى المبادرة لتأهيل المشاركين في مشروع المواطنة الرقمية في تحقيق كفايات الحماية الذاتية لأمن المعلومات والخصوصية.بعد ذلك اطلع الجميع على عرض مرئي عن مشروع المواطنة الرقمية, الهادف إلى الإسهام في نشر الوعي الأمني الرقمي, وتعزيز ثقافة الحماية الذاتية، وتعزيز مفاهيم المواطنة الرقمية والتعامل الذكي الحذر مع التقنية، وإكساب الطلبة المهارات اللازمة للاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي, وكيفية توظيفها في العملية التعليمية، وإكساب مهارات التعامل السليم مع المواقع والحسابات الإلكترونية المروجة للأفكار الضالة، بالإضافة لتعزيز مهارات الممارسات التجارية السليمة عبر الإنترنت, والتوعية حول الحقوق والواجبات، ويستهدف المشروع طلاب التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم العالي والمجتمع المحلي، ويسعى المشروع لاستهداف 100 من المستفيدين في المرحلة التجريبية لعام 2017، و 1000 مستفيد في المرحلة الأولى لعام 2018 ، و 3000 مستفيد في المرحلة الثانية لعام 2019 ، و 25000 مستفيد في المرحلة الثالثة للعام 2020 .ثم قام معالي مدير الجامعة بتدشين مشروع المواطنة الرقمية، واستمع لشرح موجز عن موقع مشروع المواطنة الرقمية, ثم اطلع الحضور على عرض مرئي عن مشروع مبرمج المستقبل, كما قام معاليه بتدشين مشروع مبرمج المستقبل, ثم اطلع على شرح موجز عن موقع مشروع مبرمج المستقبل .وأعرب معالي مدير الجامعة في نهاية الحفل, عن تقديره لجهود منسوبي الجامعة كافة, وماقدموه من إنجازات ومبادرات يفتخر بها، مشيراً إلى ما حصلت عليه كلية علوم الحاسب والمعلومات قبل عدة أيام من جوائز في مسابقة بجامعة حائل على مستوى المملكة, حيث حصلت على ثلاث مراكز متقدمة .// انتهى //11:01ت م