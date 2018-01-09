سـول 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واسقالت شركة سامسونغ للإلكترونيات، إن أرباح التشغيل تجاوزت للمرة الأولى 50 تريليون وون في العام الماضي لتسجل 53.6 تريليون وون ما يعادل 50 مليار دولار.وأوضحت الشركة بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن مبيعاتها للعام الماضي وصلت إلى 239.6 تريليون وون، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق. ومن المقدر أن مبيعاتها وأرباح التشغيل لها بلغت 66 تريليون وون و15.1 تريليون وون على التوالي خلال الربع الأخير من العام السابق لتسجل أرباح التشغيل الفصلية رقمًا قياسيًا.// انتهى //11:05ت م