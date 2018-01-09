بيروت 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 9 يناير 2018 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، تصاعد الخلاف بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب على خلفية ملف ترقية الضباط خاصة بعد صدور بيان من القصر الرئاسي بشأن هذا الموضوع والرد السريع الذي صدر عن رئاسة مجلس النواب مما يؤشر الى تفاقم المشكلة على نحو قد يترك تداعيات على الساحة السياسية.واهتمت صحف الثلاثاء بإعراب الأمم المتحدة عن قلقها بشأن اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي للطفلة الفلسطينية عهد التميمي وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يظهر وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة منزلها.وفي الشأن السوري لفتت صحف الصباح إلى استمرار المجازر التي يقوم بها الطيران الحربي التابع للنظام ضد المدنيين في الغوطة الشرقية القريبة من العاصمة دمش،ق حيث سقط 22 مدنيًا على الأقل في قصف جوي ومدفعي نفذته قوات النظام على مدن وبلدات المنطقة المحاصرة.وتحدثت صحف اليوم عن إعلان السلطات الأردنية أنها أحبطت مخططًا لتنظيم داعش الإرهابي كان يتضمن خططًا لشن سلسلة هجمات في نوفمبر على منشآت أمنية ومراكز تجارية.وأشارت الصحف إلى تمكن قوات الأمن المصرية من قتل سبعة إرهابيين شرق مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.وتطرقت صحف لبنان إلى بروز مخاوف من حصول كارثة بيئية في بحر الصين الشرقي بسبب استمرار تسرب النفط من ناقلة إيرانية بعد يومين من اصطدامها بسفينة شحن صينية.// انتهى //11:05ت م