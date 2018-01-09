سكاكا 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واستنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ( الراعي الاستراتيجي ) لمهرجان الزيتون بالجوف الذي ينطلق الأربعاء القادم , رحلات سياحية ومعرضاً خاصاً في المهرجان.وأوضح مدير عام الفرع الدكتور جهز بن برجس الشمري أن الفرع قام بإدراج المهرجان ضمن روزنامة الفعاليات والتسويق له عبر وسائل التواصل الأجتماعي، وشارك في معرض خاص يتوسط المهرجان يحتوي على فعالية متكاملة تشتمل على كافة التجهيزات اللازمة وتحتوي على أركان للتلوين وعروض المسرح وعروض الدمى ومجسمات لأبرز معالم المنطقة الأثرية ، وكذلك إقامة متحف زراعي يجسد طرق الزراعة التراثية كما يشتمل على لوحات حية لانعكاسات زراعة الزيتون على المجتمع بمشاركة مجموعة الأسر المنتجة .وبين أن الفرع يقوم بتنظيم رحلات عبر برنامج " عيش السعودية " من مناطق المملكة لزيارة المهرجان ، وتنظيم رحلات من خلال منظمي الرحلات وتخصيص مسار لهم لزيارة مهرجان الزيتون.وكذلك تنظيم قافلة الزيتون تنطلق من محافظات المنطقة ( دومة الجندل وطبرجل والقريات ) عبر حافلات سياحية مجهزة بلوحات تسويقية لزيارة المهرجان ، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف.كما يقوم الفرع بتوفير عدد من الإحصائيين للمشاركة في حصر أعداد الزوار ومستوى الرضاء , وتوفير منتجات ومطبوعات تسويقية وتعريفية عن المنطقة .وسيتم تنظيم ورشة عمل عن السياحية الزراعية باستضافة عدد من المختصين، وهي موجهه لمزارعي منطقة الجوف لزيادة فاعلية الاستثمار في مزارعهم وزيادة دخلهم .والمشاركة بنجاح ضمن أجنحة الإدارات الحكومية لعرض الفرص الاستثمارية والتوطين في القطاع السياحي والدعم المقدم للأسر المنتجة وأعمال التراخيص.ونوه مدير عام سياحة الجوف بأن تضافر الجهود مطلوبة في المساهمة في تطوير ونجاح المهرجان وفق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف حفظهما الله ، بما يلبي رغبات المجتمع المحلي وزوار المنطقة.// انتهى //11:10ت م