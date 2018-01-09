لندن 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واسأظهر تقرير صدر اليوم الثلاثاء، عن "اتحاد متاجر التجزئة البريطاني" تراجع مبيعات السلع غير الغذائية في بريطانيا خلال الربع الأخير من العام الماضي بأعلى معدل لها منذ 5 سنوات.وبحسب التقرير فإن مبيعات السلع غير الغذائية في متاجر الجملة تراجعت بنسبة 7ر3% خلال الربع الأخير من العام الماضي على أساس كلي، في حين تراجعت مبيعات المتاجر بنسبة 4ر4% مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الأخير من العام الماضي وهو أكبر تراجع منذ بدء تسجيل هذه المبيعات في ديسمبر 2012. في الوقت نفسه زادت مبيعات السلع الغذائية بنسبة 6ر2%، على أساس التماثل في الظروف، في حين تراجعت المبيعات بصورة إجمالية بنسبة 2ر4% خلال الفترة نفسها، وهو أعلى تراجع منذ يونيو الماضي.وتراجعت مبيعات التجزئة للسلع غير الغذائية خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 9ر1% على أساس التماثل في حين تراجعت المبيعات بنسبة 4ر1% بصورة إجمالية. وتراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال ديسمبر الماضي بنسبة 6ر0% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق والذي كان قد سجل زيادة سنوية بنسبة 1%.// انتهى //11:15ت م