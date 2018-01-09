سياسي / المغرب وجنوب أفريقيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
الثلاثاء 1439/4/22 هـ الموافق 2018/01/09 م واس
الرباط 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واس
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمغرب ناصر بوريطة اليوم بالرباط مباحثات مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقية مايتي نكوانا-ماشاباني، التي تزور المغرب للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري "من أجل أجندة إفريقية حول الهجرة".
وتناولت المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق دور البلدين في القضايا المرتبطة بالسلام، والتنمية والهجرة.
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