القاهرة 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واسفاز فريق المقاولون العرب على منافسه مصر للمقاصة بنتيجة (6-5) بعدما لجأ الفريقان لركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد "بتروسبورت"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم.وبهذه النتيجة، يصعد المقاولون العرب إلى دور الثمانية لملاقاة فريق الإسماعيلي الفائز بدوره على فريق "إف سي مصر" بهدف نظيف.// انتهى //21:56ت م