جدة 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واسنظمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمنطقة مكة المكرمة اليوم ورشة عمل تعريفية باللائحة الفنية للمصاعد الكهربائية المستخدمة في المباني والمنشآت وذلك بغرفة جدة بحضور مساعد أمين عام الغرفة لقطاع الأعمال مازن بن خالد كتبي والمقدم المهندس عبدالرحمن عسيري من المديرية العامة للدفاع المدني وخبراء فنيين ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة .من جانبه أكد مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمنطقة مكة المكرمة مطلق الطياري أن الهيئة تسعى للتوعية باللائحة الفنية للمصاعد خاصة , مشيراً إلى أن الدراسات الأخيرة تبين أن أكثر من 29 ألف حادث تعرض له الأطفال في سنة واحدة ، لذلك يجب الصيانة الدورية للمصاعد عن طريق فني مختص ووجود تهوية جيدة وإضاءة كافية طوال فترة الاستعمال حفظاً للأرواح والممتلكات .//انتهى//22:10ت م