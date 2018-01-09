عام / زراعة الخرج تضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومبيدات محظورة في الدلم
الثلاثاء 1439/4/22 هـ الموافق 2018/01/09 م واس
السيح 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واس
أسفرت الجولات الميدانية للفرق الرقابية في مديرية الزراعة بالخرج اليوم, عن ضبط كميات من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية ، ومبيدات محظورة وأخرى مجهولة المصدر ، في عدد من الصيدليات البيطرية بمحافظة الدلم.
وشدد مدير عام الزراعة في الخرج الدكتور علي بن محمد المنصور على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية للتأكد من سلامة وصلاحية الأدوية البيطرية ، والبذور والأسمدة والمبيدات المستخدمة في الزراعة في سبيل إنتاج غذاء صحي وآمن.
// انتهى //
22:10ت م