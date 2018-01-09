السيح 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واسأسفرت الجولات الميدانية للفرق الرقابية في مديرية الزراعة بالخرج اليوم, عن ضبط كميات من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية ، ومبيدات محظورة وأخرى مجهولة المصدر ، في عدد من الصيدليات البيطرية بمحافظة الدلم.وشدد مدير عام الزراعة في الخرج الدكتور علي بن محمد المنصور على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية للتأكد من سلامة وصلاحية الأدوية البيطرية ، والبذور والأسمدة والمبيدات المستخدمة في الزراعة في سبيل إنتاج غذاء صحي وآمن.// انتهى //22:10ت م