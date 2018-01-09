الرياض 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واسخسر المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مواجهته الودية أمام نظيره الإماراتي بنتيجة 20-22 ، في اللقاء الذي جمعهما الْيَوْمَ على صالة نادي الخليج بسيهات , بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد المنيع ، في إطار استعدادات المنتخبين للبطولة الآسيوية الثامنة عشرة التي ستقام في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 18 حتى 28 يناير الجاري ، والمؤهلة للعب في بطولة كأس العالم 2019م المقرر إقامتها في ألمانيا والدانمارك.ومنح مدرب المنتخب السعودي "الإسباني " فرناندو الفرصة لعدد من اللاعبين رغبة منه في إتاحة الفرصة لجميع المتواجدين في القائمة قبل اختيار الأسماء النهائية بعد نهاية اللقاء الودي الثاني بين المنتخبين الذي سيقام غداً .//انتهى //22:13ت م