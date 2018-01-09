عام / محافظ الوجه يرعى حفل تخريج طلاب التقنية والصناعية
الثلاثاء 1439/4/22 هـ الموافق 2018/01/09 م واس
تبوك 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 9 يناير 2018 م واس
رعى محافظ الوجه فهد بن بندر الخريصي اليوم , حفل تخريج متدربي الكلية التقنية العالمية بالوجه ، ومتدربي المعهد الصناعي الثانوي ، وذلك على مسرح الكلية التقنية العالمية بالوجه
, بحضور مديري الإدارات الحكومية وعدد من الأهالي وأولياء أمور المتدربين .
وتضمن الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة آيات من الذكر الحكيم ثم مسيرة الخريجين ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
كما اشتمل الحفل على عرض عن الكلية التقنية العالمية والمعهد الصناعي الثانوي .
عقب ذلك ألقى عميد الكلية التقنية العالمية ريكي لونجدن كلمة رحب فيها بمحافظ الوجه والحضور , وقال : أشعر بالفخر والاعتزاز بمشاركة الضيوف حفل تخريج أبنائنا , وأتشرف بالمباركة لأولياء أمور الطلاب والطالبات على نجاح استثماركم وتحقيق أمنياتكم .
بعدها ألقى مدير المعهد الصناعي الثانوي بالوجه هاني الشمراني كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الخريجين بمناسبة تخرجهم , ثم شاهد الجميع عرضاً تمثيلياً وفلكوراً عن شهداء
الواجب ، وقصة نجاح لمتدربي المعهد الصناعي الثانوي , تلتها كلمة الخريجين .
وفي ختام الحفل كرم محافظ الوجه الخريجين .
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22:23ت م