تبوك 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 9 يناير 2018 م واسرعى محافظ الوجه فهد بن بندر الخريصي اليوم , حفل تخريج متدربي الكلية التقنية العالمية بالوجه ، ومتدربي المعهد الصناعي الثانوي ، وذلك على مسرح الكلية التقنية العالمية بالوجه, بحضور مديري الإدارات الحكومية وعدد من الأهالي وأولياء أمور المتدربين .وتضمن الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة آيات من الذكر الحكيم ثم مسيرة الخريجين ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .كما اشتمل الحفل على عرض عن الكلية التقنية العالمية والمعهد الصناعي الثانوي .عقب ذلك ألقى عميد الكلية التقنية العالمية ريكي لونجدن كلمة رحب فيها بمحافظ الوجه والحضور , وقال : أشعر بالفخر والاعتزاز بمشاركة الضيوف حفل تخريج أبنائنا , وأتشرف بالمباركة لأولياء أمور الطلاب والطالبات على نجاح استثماركم وتحقيق أمنياتكم .بعدها ألقى مدير المعهد الصناعي الثانوي بالوجه هاني الشمراني كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الخريجين بمناسبة تخرجهم , ثم شاهد الجميع عرضاً تمثيلياً وفلكوراً عن شهداءالواجب ، وقصة نجاح لمتدربي المعهد الصناعي الثانوي , تلتها كلمة الخريجين .وفي ختام الحفل كرم محافظ الوجه الخريجين .// انتهى //22:23ت م