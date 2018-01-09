المدينة المنورة 22 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 9 يناير 2018م واسعقد تعليم المدينة المنورة ممثلا بمركز التميز ( بنات ) اليوم حلقة نقاش عن معايير جائزة التعليم للتميز للمشرف التربوي بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي بالمتوسطة التاسعة والخمسون بالمدينة المنورة .واستهدفت الحلقة المشرفات التربويات اللاتي سجلن في جائزة التميز للمشرف والمشرفات بهدف توضيح معايير جائزة التميز للمشرفة التربوية ومناقشة آليات التطبيق والتوثيق وشروط الشواهد من خلال الدليل التفسيري للجائزة ومساعدة المشرفات على تطبيق المعايير بأقل جهد وأكثر إنتاجية .كما استعرضت الحلقة أهداف جائزة التميز التي تسعى إلى تشجيع وإبراز الممارسات التربوية المتميزة في كافة قطاعات الوزارة على مستوى الميدان وأهدف جائزة التميز للمشرفة المتمثلة في نشر ثقافة التميز والإبداع والجودة والالتزام والإتقان المهني وإذكاء روح التنافس الشريف بين التربويات لتقديم أفضل مالديهم من ممارسات وكذلك إبراز دور المشرف وأهميته ومكانته في المجتمع .واختتمت الحلقة بالمداخلات والاستفسارات من قبل المشاركات في حلقة النقاش .// انتهى //22:30ت م