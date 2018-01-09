أبوظبي 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي اليوم وزير خارجية أثيوبيا ورقينه جباييه.‎وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات و تبادل وجهات النظر حول عدد من ‎القضايا الإقليمية والدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //22:30ت م