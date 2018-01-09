سياسي / وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الأثيوبي علاقات التعاون بين البلدين

الثلاثاء 1439/4/22 هـ الموافق 2018/01/09 م واس
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أبوظبي 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واس
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي اليوم وزير خارجية أثيوبيا ورقينه جباييه.
‎وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات و تبادل وجهات النظر حول عدد من ‎القضايا الإقليمية والدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك .
// انتهى //
22:30ت م