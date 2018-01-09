سياسي / وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الأثيوبي علاقات التعاون بين البلدين
الثلاثاء 1439/4/22 هـ الموافق 2018/01/09 م واس
أبوظبي 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واس
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي اليوم وزير خارجية أثيوبيا ورقينه جباييه.
وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات و تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك .
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22:30ت م