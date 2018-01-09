الصين 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واسكسب منتخب الصين الأولمبي لكرة القدم نظيره العماني بثلاثة أهداف دون مقابل خلال مواجهتهما اليوم في افتتاح منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا لكرة القدم 2018 .سجل ثلاثية الصين اللاعب يانج ليو عند الدقيقة 30 ، وأضاف زميله لي زياومينج الهدف الثاني بالدقيقة 34 ، وفي الدقيقة 53 أحرز وي شيهاو الهدف الثالث.وفي المباراة الثانية في اليوم ذاته خسر منتخب أوزبكستان من قطر بهدف وحيد سجله المعز علي في الدقيقة 56 .// انتهى //22:30ت م