رياضي / كأس آسيا تحت 23 عامًا : المنتخب الصيني يكسب نظيره العماني بثلاثة أهداف دون مقابل
الثلاثاء 1439/4/22 هـ الموافق 2018/01/09 م واس
الصين 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واس
كسب منتخب الصين الأولمبي لكرة القدم نظيره العماني بثلاثة أهداف دون مقابل خلال مواجهتهما اليوم في افتتاح منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا لكرة القدم 2018 .
سجل ثلاثية الصين اللاعب يانج ليو عند الدقيقة 30 ، وأضاف زميله لي زياومينج الهدف الثاني بالدقيقة 34 ، وفي الدقيقة 53 أحرز وي شيهاو الهدف الثالث.
وفي المباراة الثانية في اليوم ذاته خسر منتخب أوزبكستان من قطر بهدف وحيد سجله المعز علي في الدقيقة 56 .
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22:30ت م