الرياض 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واسدشن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم فعاليات " شتانا ترفيه والحي يحييك" , ضمن أنشطة أندية الحي في نادي الحي بمدرسة هشام بن حكيم بحي الجزيرة بالرياض .كما دشنت وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد الفعاليات ذاتها في نادي مدرسة الحي بالمتوسطة 205 بحي الازدهار لاستثمار إجازة منتصف العام الدراسي ببرامج نوعية تخدم الطلبة والطالبات والأسر.وتضم البرامج أنشطة وفعاليات متنوعة تتناسب مع أفراد المجتمع كافة وبمختلف شرائحه، وتتسم بالطابع الشعبي، بهدف تنشيط ذاكرة الأبناء وحفظ التراث الثقافي والاجتماعي والبناء عليه بما يليق بالهوية والخصوصية على المستوى المحلي والعربي والإسلامي .وتخدم هذه البرامج جوانب عدة منها الوجداني والمعرفي والقيمي بالإضافة إلى الجانب المهاري، حيث ستسهم في نقل التراث الثقافي والاجتماعي للأجيال الناشئة بأساليب ترفيهية،وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية في سلوك مرتادي الأندية، لتثمين جهود المؤثّرين في بناء الوطن واستقراره ممن سطر التاريخ بطولاتهم ، فضلاً عن استثمار المواسم والإجازات بفعاليات وبرامج تتناسب وطبيعة الأجواء المحيطة .ومن الأنشطة التي يمكن للأندية تنفيذها الألعاب الشعبية، وثقافات الشعوب في الشتاء، والراوي الشعبي والفلكلورات، والأهازيج الشعبية، بالإضافة إلى بازارات بمعروضات شتوية من ملابس وأكلات شعبية، كما يمكن للنادي تنظيم زيارات للمسنين بدور الإيواء .// انتهى //22:45ت م