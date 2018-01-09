المدينة المنورة 22 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 9 يناير 2018م واساختتمت في محافظة العيص اليوم أعمال قافلة " نصل إلى قلوبكم " الطبية الذي نظمها مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى القلب " قلوبنا " في عامها الثاني .وأوضح مدير عام مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة الدكتور إبراهيم بن حميد الصبحي أن القافلة عاينت في محافظة العيص أكثر من " 41 " مريضاً وزائراً منهم " 18 " مريضاً يعانون من أمراض القلب المتقدمة ، فيما تم تصنيف البقية منهم كأمراض قلب متوسطة وخفيفة ، بينما تم تحويل سبع مرضى منهم إلى مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة لإستكمال الإجراءات العلاجية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم حسب الأعراف الطبية المتبعة .وأضاف أن الكوادر المكلفة للعمل في القافلة قامت بتقديم الاستشارات القلبية لعدد من المرضى المنومين ومعاينة بعض المرضى ممن يتابعون علاجهم في المركز وتقديم الخدمة الطبية لهم مما وفر عليهم معاناة السفر والانتقال إلى المدينة المنورة لتلقي الخدمة .// انتهى //22:55ت م