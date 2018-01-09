عام / باكستان تدين إطلاق الحوثي باليستياً على نجران وتؤكد تضامنها مع المملكة
الثلاثاء 1439/4/22 هـ الموافق 2018/01/09 م واس
إسلام آباد 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واس
أدانت باكستان بشدة اليوم إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة نجران يوم الجمعة الماضي.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية دعم باكستان حكومة وشعباً وتضامنها مع قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها ضد أي تهديدات لسلامة أراضيها وأمنها.
وأثنى البيان على يقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض الصاروخ وتدميره قبل سقوطه على المناطق المدنية الآهلة بالسكان.
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