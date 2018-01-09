إسلام آباد 22 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 09 يناير 2018 م واسأدانت باكستان بشدة اليوم إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة نجران يوم الجمعة الماضي.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية دعم باكستان حكومة وشعباً وتضامنها مع قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها ضد أي تهديدات لسلامة أراضيها وأمنها.وأثنى البيان على يقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض الصاروخ وتدميره قبل سقوطه على المناطق المدنية الآهلة بالسكان.// انتهى //23:05ت م