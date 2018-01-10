مكة المكرمة 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 10 يناير 2018 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً في إدارة الدعوة والإرشاد عدداً من المحاضرات التوعوية في جوامع محافظة رنية خلال الفترة من 29 / 4 إلى 26 / 7 من العام الحالي .وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع ياسر بن علوي فدعق أن المحاضرات تهدف لمكافحة الفكر الضال و توعية المجتمع من أضرار المخدرات , وستكون أولى هذه المحاضرات للشيخ عثمان بن عبدالله السبيعي بعنوان ( المخدرات وطرق مكافحتها ) يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب بجامع الكبير بحي السوق, كما سيلقى الشيخ عبدالله بن فلاح السبيعي محاضرة بعنوان (التوعية من أضرار المخدرات) يوم الجمعة الموافق الثلاثين من شهر جمادى الأول بعد صلاة المغرب إلى بعد صلاة العشاء بجامع الحزم بحي الحزم, وسيلقى الشيخ نفسه محاضرة بعنوان (الإرهاب وخطره على المجتمع ) يوم الخميس 26 من شهر رجب بعد صلاة المغرب بجامع ابن باز بحي النزهة .// انتهى //10:38ت م