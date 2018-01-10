سـول 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 10 يناير 2018 م واسطمأن وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونج يونج-مو، مجددًا الولايات المتحدة اليوم الاربعاء، أن تحالفهما القوي سيظل متينًا للغاية رغم استئناف الحوار بين الكوريتين، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء.وأبلغ يونج -مو، وزير الجيش الأمريكي مارك تي.إسبر، بهذه الرسالة خلال اجتماعهما في سول. وهذا أول اجتماع لهما منذ أن تولى إسبر منصبه في نوفمبر الماضي.من جهته أكد المسؤول الأمريكي أيضًا مجددًا على التحالف "الصلب" وشدد على الحاجة إلى ممارسة ضغط متواصل وفرض عقوبات على بيونج يانج، بالتعاون مع المجتمع الدولي للسعي لإجراء محادثات "صادقة" لاخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، حسب الوزارة.// انتهى //10:43ت م