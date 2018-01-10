القاهرة 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 10 يناير 2018 م واسكشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء عن بلوغ معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2017 م 30.7 % مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2016.وأوضح جهاز الاحصاء فى نشرته الشهرية اليوم، أن معدل التضخم على أساس سنوي زاد ليبلغ 22.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2016 ،فيما تراجع معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 0.2% مقارنة بشهر نوفمبر السابق ليبلغ 266.8 نقطة وهو أقل مستوى له منذ نوفمبر 2015.// انتهى //10:46ت م