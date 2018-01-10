الرياض 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 10 يناير 2018 م واسرفع معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس على قرار آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.وأكد معاليه أن القيادة الرشيدة تولي جميع فئات المجتمع اهتماماً كبيراً في مختلف المجالات، خصوصاً الإسكان الذي تتابعه بشكل مستمر، بهدف تمكين الأسر السعودية من المستحقين للدعم السكني من الحصول على المسكن المناسب، من خلال عدد من البرامج والحلول التي تناسب جميع المواطنين، وتلبي احتياجهم، كما أنها تهتم وبشكل خاص بالفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتحديداً مستفيدي الضمان الاجتماعي والفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية.وقال وزير الإسكان : " إن الآلية التي تم إقرارها من مجلس الوزراء تشمل الأسر التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمستحقة للدعم السكني، وسيتم تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق بين كل من وزارات الإسكان , والمالية , والعمل والتنمية الاجتماعية، وذلك ضمن استهداف توفير الحلول السكنية الملائمة لكافة شرائح المستحقين للدعم السكني".// انتهى //10:51ت م