بيروت 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 10 يناير 2018 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم احتدام النقاش بين الفرقاء السياسيين حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات النيابية حيث يصر فريق وزان على إدخال تعديلات جذرية على القانون فيما يرفض رئيس مجلس النواب مناقشة أي تعديل مؤكدا ان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد.وفي الشأن السوري لفتت إلى سقوط 24 مدنيا بينهم عشرة أطفال على الأقل في قصف جوي ومدفعي لقوات النظام استهدف الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق .وأشارت إلى إعلان وزارة الداخلية المصرية مقتل 8 إرهابيين في تبادل إطلاق نار في محافظة شمال سيناء وذلك في إطار تعقب ومتابعة تحركات عناصر إرهابية متورطة في تنفيذ اعتداءات إرهابية.ولفتت إلى إعلان السلطات الأردنية أنها أحبطت بعد عمليات متابعة استخبارية مخططا إرهابيًا كبيراً خططت له خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي خلال شهر نوفمبر 2017م.وتحدثت صحف الصباح عن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه سيطلب الموافقة على خطة لبناء 1285 وحدة سكنية جديدة العام الحالي في مستوطنات في الضفة الغربية.واهتمت بتجدد الصدامات في تونس لاسيما في طبرية غرب العاصمة تونس حيث توفي رجل خلال مواجهات ليلية على هامش احتجاجات شعبية ضد إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة أخيراً.وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان كوريا الشمالية انها لن تناقش مسألة أسلحتها النووية خلال مفاوضاتها المقبلة مع كوريا الجنوبية.// انتهى //11:01ت م