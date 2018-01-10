جنين - نابلس 23 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 10 يناير 2018م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابين فلسطينيين من بلدتي قباطية وعرابة جنوب جنين فيما اغلقت حاجز حوارة جنوب نابلس في كلا الاتجاهين.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود عماد حسن كميل، من قباطية، والشاب يزن مغير من عرابة، وذلك عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشها.من ناحية أخرى أغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس في كلا الاتجاهين، وأقامت عدة حواجز بين نابلس وقلقيلية الأمر الذي أدى إلى عرقلة حركة الأهالي من وإلى المدينة.// انتهى //11:01ت م