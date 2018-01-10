رام الله 23 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 10 يناير 2018م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – على موقف المملكة العربية السعودية الدائم والثابت والداعم للحقوق الفلسطينية في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس.وأولت صحف الأربعاء اهتمامًا بما اعتبره مجلس الوزراء الفلسطيني قرار الولايات المتحدة تجميد التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ابتزازًا مرفوضًا وعملاً غير قانوني يقوض حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويزيد من معاناة وأزمات مخيمات اللجوء، ويعرض لخطر حقيقي حياة اللاجئين الذين يعتمدون على الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية التي تقدمها لهم الوكالة منذ عقود طويلة.ورصدت صحف الصباح الفلسطيني أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الأسلوب الذي اتبعه المجتمع الدولي في تعامله مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، أثبت فشله في لجم وإنهاء الاحتلال والاستيطان، وعجز مؤسساته الأممية في مساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله.وأوردت صحف صباح هذا اليوم خبر إصابة عضو المكتب السياسي لحركة حماس عماد العلمي، بطلق ناري في الرأس بمدينة غزة وتم نقله الى مستشفى الشفاء في غزة.ولفتت الصحف النظر الى أقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، أن القيادة الفلسطينية لا تريد الصدام مع الإدارة الأميركية، ولكن الحديث الأميركي المتواصل عن صفقات لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو الدعوة لأي مفاوضات أو محادثات غير مقبول لدى القيادة الفلسطينية، ما لم يتم إسقاط إعلان ترمب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.وواكبت صحف اليوم إعلان وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس الثلاثاء، أنه سيطلب الموافقة على خطة لبناء 1285 وحدة استيطانية جديدة العام الحالي في مستوطنات في الضفة الغربية.وعرجت صحف فلسطين على موافقة مجلس النواب المصري على تمديد حالة الطوارىء في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.// انتهى //11:02ت م