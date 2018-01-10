جيزان 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 10 يناير 2018 م واستبدأ إدارة مرور منطقة جازان غداً, في تنفيذ خطتها المرورية المتزامنة مع إجازة منتصف العام الدراسي وانطلاق فعاليات مهرجان جازان الشتوي العاشر, وذلك بهدف تسهيل حركة السير وضمان انسيابيتها وتنظيم الحركة المرورية.وأوضح مدير مرور منطقة جازان العقيد راشد بن سعيد الغامدي, أن الخطة تتمثل في تواجد الدوريات الرسمية والسرية المدعومة بالإداريين وتكثيف التواجد المروري بما يتناسب مع الحدث وتغطية جميع مواقع الفعاليات, وكذلك التقاطعات والمحاور الرئيسية والميادين والطرق المؤدية إلى مواقع الفعاليات السياحية, وذلك لمنع حدوث أي اختناقات أو ارتداد في حركة السير, والعمل على تحقيق السيطرة الاستباقية لراحة مستخدمي الطريق وتوفير الانتقال الآمن لهم خلال الإجازة, مبيناً أنه سيتم تكثيف الجهود ومضاعفة الجاهزية المرورية ضماناً لنجاحها.وأضاف أن الخطة المرورية راعت تواجد الكثافة السكانية بالمنطقة لكونها مشتى لسكان المناطق الباردة, داعياً قائدي المركبات إلى التقيد بأنظمة المرور وتنفيذ تعليمات وإرشادات رجال المرور ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ومنعاً لوقوع الحوادث, متمنياً السلامة للجميع.// انتهى //11:03ت م