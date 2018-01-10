الطوال 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 10 يناير 2018 م واسكثفت بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة بالشريط الحدودي بمنطقة جازان أعمال الرش والمكافحة بمنازل وأحياء وشوارع المركز والقرى التابعة له.وأوضح رئيس بلدية القفل محمد بن حسن الحامضي, أن عملية الرش ستكون على فترتين صباحية ومسائية تستهدف من خلالها الفرق الميدانية العاملة أماكن تجمع الحشرات واليرقات بالمستنقعات ببعض المواقع خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة بدء هطول الأمطار الموسمية, إضافة لرش مصادر الصرف الصحي والحاويات الخاصة بالمخلفات المجاورة للمنازل والمحلات التجارية والمدارس.وأكد في ختام تصريحه سعي بلدية القفل لتوفير المزيد من آليات الرش المحمولة يدوياً المحمولة على السيارات وتأمين الكميات الكافية من المبيدات الخاصة بأعمال الرش, راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.// انتهى //11:05ت م