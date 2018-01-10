أوتاوا 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 10 يناير 2018 م واسأكد وزير الهجرة الكندي أحمد حسين، أن كندا مستعدة لإجراء موجة جديدة من المهاجرين بعد القرار الأميركي برفع حماية الإقامة عن ما يقرب من 200 ألف شخص من السلفادور.جاء ذلك في تصريحات للإعلام الكندي اليوم، عقب إجتماع الوزير بعدد من الوزراء على المستوى الفيدرالي وكذلك وزراء على مستوى المقاطعات للتعامل مع ارتفاع عدد طالبي اللجوء الذين عبروا إلى كندا من الولايات المتحدة بما فيهم آلاف الهايتيين الذين سافروا عبر الحدود في شهر مايو الماضي بعد رفع واشنطن عنهم وضع إقامتهم المؤقتة.وقلل وزير الهجرة الكندي من احتمال حدوث موجة مماثلة من السلفادوريين في الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى تحركات الحكومة الكندية التي شملت إبلاغ السلفادوريين الموجودين بالولايات المتحدة بأنها لا ترحب باللجوء إلى كندا بشكل تلقائي، إضافة إلى الجهود الرامية إلى تسريع عملية تحديد ما إذا كان الأشخاص الذين يعبرون بشكل غير قانوني مؤهلين لتقديم طلبات اللجوء.// انتهى //11:08ت م