الحقو 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 10 يناير 2018 م واسانتهت جمعية البر الخيرية بمركز الحقو التابع لمحافظة بيش اليوم, توزيع السلال الغذائية وكسوة الشتاء على عدداً من المستفيدين من خدمتها، وذلك بمقر الجمعية بالمركز.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية يحي أحمد قاصر, أن مشروعي السلال الغذائية, وكسوة الشتاء, تأتي من ضمن مجموعة من المشاريع تقدمها الجمعية لمستفيدين من خدماتها بهدف زيادة روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من المواد الغذائية وسد احتياجاتهم.وبين في ختام تصريحه أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها بلغت أكثر من 900 سلة غذائية تضم مختلف احتياجات الأسرة من مواد غذائية وزعت لعدد من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من محتاجين وأرامل وأيتام بمركز الحقو والقرى التابعة له.// انتهى //11:08ت م