القاهرة 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 10 يناير 2018 م واسشارك وفد جمعية الكشافة العربية السعودية في اليوم الشعبي العربي لتبادل الثقافات وعرض المأكولات الوطنية، الذي أقيم مساء أمس ضمن فعاليات الدبلوما المتقدمة للإعلام والتسويق الكشفي المنعقدة حالياً بالقاهرة ، بحضور الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية الدكتور عاطف عبدالمجيد .وقدم وفد الجمعية, العديد من الفعاليات تضمنت الضيافة السعودية ممثلة في تقديم القهوة العربية، وعرض للملابس الوطنية الرسمية الرجالية لمختلف مناطق المملكة، والأكلات الشعبية المحلية، وتوزيع البروشورات والأقراص المدمجة التي تتضمن عروضاً عن التنمية في المملكة وبعض التقاليد والعادات فيها، إلى جانب تقديم نماذج للفلكلور الشعبي .كما تم إعداد معرض مصور عرضت فيه بعض الصور الفوتوغرافية لنماذج من أعمال الكشافة السعودية في خدمة المجتمع من أبرزها خدمة الحجاج والمعتمرين، والبيئة، حيث وجدت تلك الفعاليات إقبالا من المشاركين الذين يمثلون 10 جمعيات كشفية وطنية من الجمعيات الكشفية الوطنية ـ الأعضاء في المنظمة الكشفية العربية .// انتهى //11:09ت م