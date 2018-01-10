جيزان ٢٣ ربيع الآخر 1439 هـ الموافق ١٠ يناير ٢٠١٨م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة , في مجلس الجلسة الأسبوعية بقصر الإمارة مساء اليوم ، جموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه.ورحب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة في مستهل اللقاء بفضيلة المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري والحضور ، معرباً سموه عن سعادته بلقاء المواطنين وبحث كل ما يحتاجونه من خدمات.وأشار سموه في كلمته خلال الاستقبال إلى ما شهدته وتشهده المنطقة من تطور ونمو في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.وأكد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد حرص القيادة الرشيدة على توفير كل مل يحتاج إليه المواطن من مشروعات تشمل مختلف المجالات الخدمية ، والتنموية ، والاقتصادية ، وكل ما من شأنه توفير الراحة والرفاهية للمواطن والمقيم بالمملكة، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.واستمع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال الاستقبال لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون، مبيناً سموه أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية ، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما اللـــَّه - في تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية.وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.حضر اللقاء وكلاء إمارة منطقة جازان ، وأصحاب الفضيلة القضاة، والمسؤولين من مدنيين وعسكريين.// انتهى //21:52ت م