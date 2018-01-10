الدمام 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 10 يناير 2018 م واسافتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير مساء اليوم ، أول مهرجان عربي ثقافي يقام في المنطقة الشرقية تحت عنوان "ليالي شرقية"، في منتزه الملك عبدالله في الواجهة البحرية بمدينة الدمام، الذي يستمر لمدة 12 يوما، بمشاركة 8 دول عربية، بحضور عدد من ممثلي الجاليات العربية وكذلك قيادات أمانة الشرقية والجهات الحكومية .وتم خلال حفل الافتتاح تقديم عروض شعبية متنوعة لجميع الفرق المشاركة من الدول العربية الـ 8 ، فيما قام معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بالتجول على جميع أركان المهرجان ، واطلع على المنتجات المقدمة في الأركان الخاصة بالدول العربية المشاركة ، وأعرب عن سعادته بما شاهده مؤكدًا على أن هذا المهرجان يعد مشاركة ثقافية واسعة من خلال تنوع الثقافات والموروث الشعبي في المهرجان.وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان محمد بن عبدالعزيز الصفيان خلال أن المهرجان جاء تأكيدًا لترجمة المعاني الإنسانية في المملكة العربية السعودية من خلال توجيهات قيادتنا الرشيدة بالاهتمام بجميع المقيمين في المملكة أرض المحبة والسلام، مشيرًا إلى مشاركة 8 دول عربية هي مصر والمغرب وسوريا ولبنان واليمن والسودان، والذي يأتي ترجمة لأهداف المهرجان في نشر ثقافات وعادات وتقاليد هذه الدول بالإضافة إلى عرض الموروث الشعبي من خلال فعاليات المهرجان.وبين أن المهرجان يسعى إلى محاكاة ثقافة الشعوب وتقاليدها، من خلال مشاركة أكثر من 18 فرقة تراثية شعبية محلية ومن مختلف الدول العربية والخليجية، إضافة إلى تقديم عروض تزيد على 120 عرضا ترفيهيا ثقافيا، وكذلك العديد من الفعاليات والعروض المسرحية المتنوعة كما ينطلق المهرجان من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه ، ويأتي ضمن حزمة من الفعاليات، التي تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي بالمنطقة، فيما تحرص أمانة المنطقة الشرقية على إقامة الفعاليات والمناشط الترفيهية المتنوعة ذات المردود الاجتماعي والسياحي والثقافي والاقتصادي، التي تكمل بدورها المنظومة السياحية في المنطقة.وأشار الصفيان إلى أن المهرجان " ليالي شرقية " يهدف إلى التعريف بعادات وتقاليد الدول العربية وتراثها الشعبي من خلال ليالٍ مختلفة، حيث ستكون ليلة شعبية لكل دولة عربية، وسيتم عرض موروثها الشعبي، من خلال فرق مختصة من كل دولة عربية، حيث يعد المهرجان البذرة الأولى لمشاركة الجاليات العربية في فعاليات المنطقة الشرقية ويعرّف الجمهور المحلي بالعادات والتقاليد وثقافة الشعوب العربية الأخرى، وكذلك إيجاد جسر للتلاحم بين الثقافة المحلية والثقافات الأخرى والتعريف بها، متوقعاً في الوقت نفسه أن يحقق المهرجان ميزة تنافسية بين المهرجانات، التي تنظمها الأمانة بشكل سنوي ضمن حزمة الفعاليات، التي تتبناها الأمانة أو تشرف عليها بالتعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى أو القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.وفي نهاية الحفل كرم معاليه الجهات الحكومية الداعمة والرعاة ووسائل الاعلام، كما تم تكريم الفرق الشعبية المشاركة من الدول العربية.يشار الى أن المهرجان يأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وأمارة المنطقة الشرقية وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، والتي تؤكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأمانة وجميع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص لإبراز هوية المنطقة الشرقية على الخارطة السياحية في المملكة.يذكر أن المهرجان سيقدم العديد من العروض المتنوعة إذ ستقدم الفرقة المصرية ستقدم عرض الصوت والضوء للأهرامات وعروض السيرك المصري وعروض التنورة، وتياترو الشرقية فيما ستقدم الفرقة الشامية عروض الدحة والدبكة والعرضة الشامية وعرض السيف والترس، إضافة الى المأكولات الشامية الشهيرة ،فيما ستقدم الفرقة المغربية ستقدم عروض فلكلورية وكذلك زفة العروس والفلكلور الأمازيغي والطقطوقة ، إضافة الى بعض الفعاليات التراثية المختلفة .// انتهى //21:56ت م