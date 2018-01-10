جدة 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 10 يناير 2018 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ، محافظ جدة ، مساء اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الدولي الرابع لطب العيون ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز ، رئيس الجمعية السعودية لطب العيون, وذلك بفندق جدة هيلتون .وأعرب الأمير عبدالعزيز بن أحمد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر عن شكره وتقديره باسمه واسم المشاركين للقيادة الحكيمة - حفظها الله - لما تقدمه من دعم للطب بشكل عام ولطب وجراحة العيون بشكل خاص.وأوضح سموه، أن هذا المؤتمر الدولي يواكب التطورات الحديثة في مختلف تخصصات طب وجراحة العيون والبصريات ، مشيراً إلى أن المؤتمر نجح في جذب الخبرات الطبية من مختلف أنحاء العالم ، إلى جانب مشاركة الأطباء والطبيبات وأخصائي وأخصائيات البصريات السعوديين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، حتى أصبح مؤتمر البحر الأحمر بجدارة واحداً من أهم الفعاليات الطبية في العالم.وأكد سموه ، أن الجمعية السعودية لطب العيون تضع "التعليم الطبي المستمر" في مقدمة أهدافها، حيث نظمت 31 مؤتمراً علميا سنويا، وأكثر من 60 ندوة علمية بمختلف مناطق المملكة، وأكثر من (170 ندوة عامة) للتوعية بأمراض العيون الشائعة ، فيما أصدرت 23 كتيبا لنشر الوعي الصحي بأمراض العيون في طبعات عديدة يتم توزيعها خلال المؤتمرات والندوات والمحاضرات والفعاليات، لتكون مرجعا علميًا فريدًا، كما أن "المجلة السعودية لطب العيون" حققت مكانة متميزة كمجلة محكَّمة في طب العيون ، تُعنى بنشر الدراسات والأبحاث العلمية لدعم الباحث المتخصص ولتطوير أبحاث أمراض العيون عبر أشهر المواقع الدولية المتخصصة في نشر المجلات العلمية والطبية ، بينما يواصل موقع الجمعية الإلكتروني نجاحه في خدمة مجتمع طب العيون.كما قدم سمو رئيس الجمعية السعودية لطب العيون شكره للأطباء الزائرين واللجان كافة وكل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر .// يتبع //22:11ت م

بعد ذلك قام سمو محافظ جدة بجولة على المعرض المصاحب.ويتضمن المؤتمر الذي اعتمدته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (30) ساعة تعليم طبي مستمر ، وأكثر من (120) جلسة علمية و (50) دورة ،وما يزيد عن (600) ورقة علمية ، فيما يجمع (200) متحدث دولي وإقليمي من كبار المتحدثين المتخصصين في مواضيع المؤتمر التي تركز على مستجدات أمراض وجراحة القرنية ومقدمة العين ، والجراحات الانكسارية لتصحيح النظر ، وجراحة الماء الابيض وزراعة العدسات ، وكذلك تخصصات أمراض وجراحة الشبكية والجسم الزجاجي وطب عيون الأطفال والحول والتهاب العيون.كما يقدم المؤتمر لأول مرة الدورات التي تقدم في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي وطب العيون المبني على البراهين ، وطريقة كتابة الأوراق العلمية ، والابحاث الطبية وتقديمها, واستمرار الحلقات العلمية المقدمة من أطباء العيون الناشئين ، وتقديم ورش العمل الحية للأطباء الناشئين والممارسين في التخصصات المختلفة للعيون.ويشهد المؤتمر عقد العديد من الاتفاقيات التعليمية الثنائية مع المدرسة الأوروبية للدراسات المتقدمة في العيون ، والأكاديمية الأمريكية لطب العيون ، والجمعية الدولية لالتهابات العيون ،بالإضافة إلى المؤتمر الدولي لشبكية العيون ، كما يتيح فرصة التواصل المهني مع الخبراء وطرح جهودهم العلمية والبحثية والعمل على اكتساب الخبرات والمساهمة في التطور العلمي والأكاديمي للعاملين في هذا الحقل بهدف توفير منظومة من الخدمات المناسبة لمرضى العيون ومكافحة العمى الممكن تفاديه .// انتهى //22:11ت م