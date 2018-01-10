أبهــا 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 10 يناير 2018 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مساء اليوم عدداً من المشاريع التنموية بمحافظة محايل عسير، كما افتتح سموه المهرجان الشتوي الحادي عشر بعنوان " محايل أدفا 1439هـ" .وفور وصول سموه إلى مقر الحفل بمركز الأمير نايف بن عبدالعزيز الحضاري بدأ الحفل الخطابي بالقران الكريم ، ثم ألقيت كلمة الأهالي قدمها نيابة عنهم سليمان بن محمد بن محي الدين آل مخالد عبر فيها عن عميق شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على ما يبذله من جهود جبارة لمتابعة مشاريع المنطقة وتلمس احتياجات المواطنين , مشيراً إلى أن محافظة محايل عسير والمراكز التابعة لها شهدت نهضة تنموية شاملة كسائر مناطق ومحافظات المملكة.بعد ذلك دشن سمو أمير منطقة عسير عددًا من المشروعات التنموية شملت تطوير الواجهة البحرية بمركز سعيدة الصوالحة كمرحلة أولى مشتملة على مسطحات خضراء ومظلات ومواقف سيارات وجلسات بحرية ومواقع استثمارية ، ومشروع تطوير مطل جبل المقيصرة المطل على المحافظة أشتمل على جلسات عائلية ومسطحات خضراء وسارية لعلم المملكة , ومشروع سوق الفواكه والخضار الجديد بالمحافظة والذي يحتوي على 116 محلًا بمساحات مختلفة موزعة على سبعة مباني ومواقف للسيارات وحراج لبيع الخضروات المحلية.كما افتتح سموه مشروع مبنى المجلس البلدي بقنا والملاعب والحدائق ، ومشروع عقبة وقره بطول ثلاثة كيلو متر بقيمة 8 ملايين ريال، والمركز الحضاري ببحر أبو سكينة بتكلفة إجمالية بلغت ١٣ مليون ريال على مساحة تقدر ١٢٠ ألف متر مربع, ومبنى المجلس البلدي ببحر أبو سكينة بتكلفة بلغت ٢ مليون ريال وبمساحة ١٣٠٠ متر مربع ومسرح و حديقة الطفل بتكلفة مليون وأربع مئة وخمسون ألف ريال على مساحة ٧٥ ألف متر مربع.تلا ذلك تدشين سمو أمير المنطقة مشاريع كهربائية بقيمة إجمالية بلغت 564 مليون ريال ، ومكتب خدمات البلدية بمركز خيم بتكلفة مليون وخمس مئة ألف ريال ، إضافة إلى تدشين مشروع صيانة وتأهيل سجن المحافظة بمبلغ تجاوز 11 مليون ريال.كما افتتح سموه شارع الوفاء وتجول في الأقسام التابعة له حيث احتوى على أركان متنوعة لفرع جامعة الملك خالد, والشؤون الصحية بمنطقة عسير، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية, وإدارة تعليم المحافظة , والإدارة العامة للزراعة , ومقر مهرجان العسل الأول , ومعارض التصوير الفوتوغرافي , والأسر المنتجة وتراث الجالية السودانية, ونادي ومدرسة الطيران الرياضي, وقسم قسطرة القلب بمستشفى محايل الأهلي.عقب ذلك افتتح سمو الأمير فيصل بن خالد فعاليات مهرجان التسوق بالحيلة ، ثم بدأ الحفل الخطابي المعهد بهذه المناسبة بكلمة لوكيل محافظة محايل عسير علي بن إبراهيم فلقي رفع فيها الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن أبناء المحافظة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يوليانه من حرص واهتمام ورعاية دائمة على توفير كل سبل الراحة للمواطن ، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة عسير على رعايته لمهرجان محايل أدفا الحادي عشر ومهرجان العسل الأول بالمحافظة وافتتاح عدد من المشاريع التنموية.وفي نهاية الحفل شاهد سموه والحضور أوبريتًا فنيًا بعنوان "الراية والأرض" ، قدمت فيه العديد من اللوحات الفنية بمشاركة الفرق الشعبية بالمحافظة.// انتهى //22:35ت م