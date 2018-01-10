تونس 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 10 يناير 2018 م واسالتقى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي سليم خلبوس اليوم، وفداً من الخبراء السعوديين في مجال الطاقة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يزور تونس حالياً، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود بن علي العلي، والملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور محمد مضحي التوم.وتناول اللقاء تفعيل فرص التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة .حضر اللقاء، عدد من النواب بمجلس نواب الشعب التونسي عن ولاية تطاوين وممثلون عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ووزارة الشؤون الخارجية التونسية وكوادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية.// انتهى //22:36ت م