أنقرة 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 10 يناير 2018 م واسالتقى معالي وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي في مكتبه بمقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة, معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي, وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا وتنسيق المواقف بين الجانبين في قضايا المنطقة.وناقش الجانبان سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجال العسكري الدفاعي .حضر اللقاء الملحق العسكري العميد طيار بحري ركن خالد العساف .عقب ذلك استقبل رئيس الأركان التركي خلوصي أكار في مكتبه بمقر رئاسة الأركان التركية بأنقرة السفير الخريجي ، وبحثا أهم المستجدات والموضوعات التي تهم البلدين في المنطقة.يشار إلى أن تركيا ستكون ضيف شرف على معرض القوات المُسلّحة لدعم التصنيع المحلي الذي سيُقام في الرياض في الفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس من العام الحالي 2018م.// انتهى //22:39ت م