جدة 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 10 يناير 2018 م واسدشنت غرفة جدة مساء اليوم فعاليات مهرجان جدة للمأكولات في نسخته الثانية على أرض سما الغربية بمحافظة جدة والذي يهدف لتعزيز مكانة عروس البحر الأحمر كوجهة سياحية للمطاعم المحلة والعالمية وترسيخ عنصر الشراكة الفاعلة في الاستثمار في هذا القطاع العريض ويقام خلال الفترة من 10 - 20 يناير الحالي بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بن محمد بترجي وأمين عام الغرفة حسن بن إبراهيم دحلان وممثلي الجهة المنظمة.وأكد بترجي خلال اللقاء على التناغم والعلاقة الحميمة بين قطاعي الترفيه والضيافة ، مشيراً إلى النجاح اللافت الذي حققه مهرجان جدة للمأكولات في نسخته الأولى بحصده 130 عارضاً ، منوهاً بالدور الذي تضطلع به لجنة الضيافة بالغرفة وشركة رناد العربية لتنظيم المعارض في تنظيم هذا الحدث والحرص والمتابعة لإخراجه بالصورة التي تليق بمكانة عروس البحر الأحمر السياحية والحضارية.وأشار إلى ضرورة أن يراعي هذا المهرجان الذي يشهد التواجد الكبير من الزائرين مع إطلالة إجازة نصف العام الدراسي التنوع وإثراء الزائرين بعناصر الترفيه والنشطة المختلفة في فعاليات المهرجان الذي يتربع على مساحة 30,000 متر مربع ويأتي تنظيمه بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، لافتاً النظر إلى دعم الغرفة لمبادرات الأسر المنتجة واحتضانها في هذا المهرجان لتسويق منتجاتها.من جانبه أوضح رئيس لجنة الضيافة بغرفة جدة عادل بن عبدالمنيف مكي أن المهرجان يسعى لترسيخ رؤيته في أن يكون من أهم الفعاليات الرائدة في منطقة مكة المكرمة عبر رسالته المتمثلة في النهوض بصناعة الضيافة السعودية ، حيث يهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا النشاط ودعم السياحة في محافظة جدة وإتاحة الفرصة لإبراز والتعريف بالعلامات التجارية المحلية والأجنبية في مجال الضيافة ورفع المستوى الصحي لقيمة الغذاء إضافة لحل العقبات التي تواجه قطاع الضيافة مع دعم رواد الأعمال من خلال إبراز مناشطهم ، ودعم جانب الترفيه من خلال الفعاليات المصاحبة في المهرجان ، ويتخلل المهرجان فعاليات وعروض مرتبطة بعالم الأكل تناسب جميع افراد العائلة.يذكر أن المهرجان سيتضمن عروضًا ترفيهية لمختلف فئات المجتمع ومشاركة فرقًا شعبية في ظل مشاركات عدد من المطاعم المعروفة وأشهر الطهاة العالميين.// انتهى //22:52ت م