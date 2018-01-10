الرياض 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 10 يناير 2018 م واس

أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي بن صالح المالكي أن المنافذ الإغاثية في اليمن سواءً الجوية أو البحرية أو البرية بعدد 16 منفذًا مفتوحًا أمام المنظمات الدولية والدول المانحة لاستقبال المساعدات وادخالها إلى الداخل اليمني.

واستعرض العقيد المالكي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم في قاعدة الملك سلمان بالرياض شرائح مرئية تضمنت إحصائيات ترصد جهود قوات التحالف في اليمن ، والجهود الاغاثية والإنسانية لإعادة الأمن والاستقرار في المحافظات اليمنية, فيما سلط الضوء في الجانب الآخر وعبر مقاطع فيديو على جملة من العمليات العسكرية الجوية التي نفذتها قوات التحالف باحترافية ودقة ضد المليشيات الحوثية سواءً في الداخل اليمني أو على الحدود السعودية اليمنية.

وتناول العرض مجموع التصاريح الصادرة خلال أسبوع مضى ، بينما رصدت قوات التحالف عدد الصواريخ البالستية المطلقة من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدن المملكة حيث بلغت 87 صاروخاً بالستياً، فيما بلغت المقذوفات 66.119 مقذوفاً.

وبين العقيد المالكي أن جماعة الحوثي الإرهابية تدرب منسوبيها على مهاجمة السفن ومدمرات وحاملة الطائرات ، وعلى استهداف حركة الملاحة البحرية، لافتاً النظر إلى أن ميناء الحديدة يعد نقطة انطلاق لعمليات تهدد الملاحة البحرية، كما أن الميليشيات الحوثية تهدد الملاحة الجوية فوق صنعاء.

وأفاد أنه من الضروري وعلى الأمم المتحدة استلام وأخذ المبادرة لاستلام ميناء الحديدة من الجماعة الحوثية المسلحة لمساعدة الشعب اليمني وحفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي , منبهاً إلى أن ميناء الحديدة بات منطلقاً للأعمال الإرهابية التي تهدد حركة الملاحة , مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثية تستخدم رادارات لرصد السفن البحرية للتحالف، والسفن التجارية التي تعبر باب المندب , مؤكداً على وجود أدلة كبيرة على وجود خبراء أجانب في اليمن لدعم الانقلابيين.

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