المدينة المنورة 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 10 يناير 2018 م واسأمّ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الْيَوْمَ المصلين لصلاة العشاء من محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد النبوي.كما ألقى كلمة عقب الصلاة قال فيها : من محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحييكم بتحية الإسلام السلام ، ونحمد الله سبحانه منّ علينا باتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام كما أنعم علينا جل وعلا بهذه الشريعة الكاملة والشاملة التي حققت المصالح وكثرتها ودرأت المفاسد وقللتها.وأضاف فضيلته إن من نعم الله سبحانه أن منّ علينا بوجود الحرمين الشريفين والبقعتين المقدستين والمسجدين الفاضلين المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن فضل الله سبحانه وتعالى على الحرمين الشريفين أن هيأ لها ولاة الأمر منذ عهد الإمام المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - وإلى هذا العهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – الذين يولون الحرمين الشريفين كل الرعاية والاهتمام والعناية الجليلة فجزاهم الله خيراً .وفِي نهاية كلمته شكر معاليه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على الاهتمام والحرص والمتابعة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما يهم الزائرين للمسجد النبوي ، ومن هذا مقترحه المبارك على أن تكون صلاة الإمام من محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تحقيقًا للمقتضيات والنصوص الشرعية والمقاصد والقواعد المرعية في إحياء محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتيسير والتخفيف على المصلين في المسجد النبوي وعلى الزائرين والمسّلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم.// انتهى //23:20ت م