المنامة 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 10 يناير 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين اليوم، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يزور البحرين حالياً.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادلا وجهات النظر حول مجمل القضايا والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //23:21ت م