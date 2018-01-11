الطوال 24 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 11 يناير 2018 م واساستقبل محافظ صامطة محمد بن ناصر بن لبدة, بمكتبة بالمحافظة اليوم, رئيسي مركزي القفل والسهي والمشائخ والمسؤولين بالمحافظة.وتم خلال اللقاء بحث احتياجات المواطنين من الخدمات, وسير العمل بالمشروعات التنموية المعتمدة والجاري تنفيذها حالياً بالمحافظة, ومراحل الإنجاز في تلك المشروعات والسبل الكفيلة بتنفيذها في الوقت المحدد لها, وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المشروعات بالمحافظة.// انتهى //10:35ت م