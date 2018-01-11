بروكسل/برلين 24 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 11 يناير 2018 م واسأكدت دراسة ألمانية أن أكثر من نصف مواطني الاتحاد الأوروبي يرغبون في تحقيق مزيد من التكامل داخل دول الاتحاد بصرف النظر عما إذا كان هؤلاء يرون العولمة بشكل إيجابي أو سلبي.وحسب الدراسة التي أجرتها مؤسسة "بيرتلسمان" ونشرت نتائجها اليوم الخميس، فإن 56% من المواطنين يرون العولمة فرصة جيدة. ويتمنى نحو ثلثي هؤلاء (64%) أن يكون هناك تعاون أوروبي أكثر عمقًا. ولكن نسبة 45% أيضًا من الأوروبيين الذين يرون في العولمة تهديدًا والذين تبلغ نسبتهم 44% يرغبون في تحقيق المزيد من التكامل بين دول الاتحاد خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن والهجرة.وتبين من خلال الاستطلاع أن 41% من الأوروبيين الذين يرون في العولمة تهديدًا يريدون خفض التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي. وجاء رد المستطلعة آراؤهم على سؤال الدراسة عما إذا كان يجب الحفاظ على التكامل داخل الاتحاد الأوروبي بمستواه الحالي دون تغيير.// انتهى //10:36ت م