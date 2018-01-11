مكة المكرمة 24 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 11 يناير 2018 م واساستكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة, ممثلةً في إدارة الجودة الشاملة, اليوم, البرنامج التدريبي للتقويم الذاتي المؤسسي لبناء نظام إداري متكامل , بحضور مدير إدارة الجودة الشاملة خالد سعيد الحازمي, وعدد من القيادات التربوية (بنين - بنات) والمشرفين والمشرفات التربويات , وذلك بقاعة الجوهرة في فندق هوليدي إن مكة المكرمة.وأوضح مشرف إدارة الجودة الشاملة فهد محمد الحربي, أن البرنامج يستهدف قيادات إدارات ومكاتب التعليم (بنين - بنات) بهدف تطوير وتحسين النظام الإداري والأداء المؤسسي للإدارات والأقسام والمكاتب التعليمية بتطبيق منهجية التقويم الذاتي المؤسسي والارتقاء بالإدارات والمكاتب التعليمية إلى مستوى ثقافة التميز والعمل المؤسسي من خلال بناء مرجعية موحدة في طرق التقييم تساعد على قياس مدى التقدم والتطور في الأداء المؤسسي, ومساعدة الإدارات في التخطيط وإعادة التخطيط والتحقق من مستوى تحقيق الإدارات لأهدافها والعمل بكفاءة وقدرات ومواهب العاملين والاستفادة من الموارد البشرية والمادية, والمساهمة في عمليات التحسين والتطوير للإدارات ومكاتب التعليم وخلق التنافسية بين الإدارات لتحقيق أعلى مستويات الأداء.وبين أن البرنامج يشتمل على خطط وخطوات بناء المنهجيات, الخطوة الأولى هي خطوة التحضيرات, والخطوة الثانية دراسة وتحليل النتائج والتشخيص المنظم, والخطوة الثالثة تشتمل على صياغة الأهداف والبرامج وبناء الخطة, والخطوة الرابعة خطوة التحسين والتطوير, والخطوة الخامسة هي الخطة التنفيذية لإدارة الجودة الشاملة.وأشار الحربي إلى عناصر النتائج المميزة من حيث الاتجاهات والهدف والمقارنة البينية والثقة والعلاقة السببية، مستعرضاً نموذج التقييم الذاتي المؤسسي.كما تضمن البرنامج العديد من المداخلات الإثرائية والأطروحات الفاعلة التي ناقشت معايير نموذج التقويم الذاتي المؤسسي (الرادار).وفي ختام البرنامج تم تسليم الشهادات لجميع القادة والقائدات بتعليم مكة المكرمة.// انتهى //10:41ت م