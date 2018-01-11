الطوال 24 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 11 يناير 2018 م واسأكملت بلدية محافظة صامطة استعداداتها وجاهزيتها لموسم الأمطار, حيث شكلت البلدية فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة لمتابعة أي طارئ لأي انقطاعات للطرق وإصلاح إنارة الشوارع وتنظيف مخلفات السيول من الأتربة والأحجار والمستنقعات المائية.وأكد رئيس البلدية المهندس هادي علي دغريري, حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات وبذل الجهود اللازمة للتعامل أي طارئ لا قدر الله من خلال تسخير كافة إمكانياتها لفتح الطرق وتنظيف الشوارع من مخلفات الأمطار, إضافة للدور والخدمات التي تقدمها عبر غرفة عمليات وفرق طوارئ تعمل على مدار الساعة وتستقبل البلاغات حال وقوعها بالاتصال على الرقم الموحد ( ٩٤٠ ).ولفت النظر إلى قدرة الكوادر البشرية ببلدية صامطة, على التعامل مع أي بلاغ في حينه وفي أوقات قياسية, وأن المعدات تنتقل مباشرة حين تلقي البلاغات عبر العمليات والطوارئ التي تعمل على مدار الساعة حيث تقوم البلدية بفتح الطرق من الانهيارات الكلية أو الجزئية وتنظيف الشوارع وإزالة مخلفات الأمطار والسيول.// انتهى //10:42ت م