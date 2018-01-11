طوكيو 24 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 11 يناير 2018 م واسأظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الحكومة اليابانية اليوم الخميس، ارتفاع المؤشر الرئيسي لقياس أداء الاقتصاد الياباني خلال نوفمبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو أربعة سنوات. وارتفع المؤشر الذي يقيس النشاط الاقتصادي المستقبلي لليابان إلى 6ر108 نقطة خلال نوفمبر الماضي مقابل 5ر106 نقطة خلال أكتوبر الماضي. وجاءت قراءة المؤشر متفقة مع توقعات المحللين. كما وصل المؤشر خلال نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2014 عندما سجل 2ر112 نقطة. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس النشاط الاقتصادي الراهن إلى 1ر118 نقطة خلال نوفمبر الماضي مقابل 4ر116 نقطة خلال الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 9ر117 نقطة. وارتفع "مؤشر التأخر الاقتصادي" الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 7ر118 نقطة خلال نوفمبر الماضي مقابل 5ر118 نقطة الشهر السابق.// انتهى //10:43ت م