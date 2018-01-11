إسلام آباد 24 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 11 يناير 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، الجدل الجاري بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية حول وقف إسلام آباد التعاون العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن.وأشارت صحف الخميس إلى أن تجميد الولايات المتحدة مساعدتها لباكستان لن يؤثر على الاقتصاد الباكستاني بسبب تنفيذ الأخيرة لمشروع الممر الاقتصادي الضخم مع الصين.وتابعت صحف الصباح الباكستاني، تطورات المظاهرات الشعبية الجارية في إيران ضد الفساد، وسط انتقادات دولية لاستخدام السلطات الإيرانية العنف ضد المحتجين.وسلطت صحف صباح اليوم الضوء على حالة الغضب المسيطر على الشارع الباكستاني بعد حاثة اختطاف واغتصاب طفلة صغيرة وإلقاء جثتها في صندوق للنفايات.وتابعت صحف هذا اليوم تطورات الحملة الوطنية الجارية في باكستان ضد الفساد المالي والإداري التي تطال عدد كبير من الشخصيات السياسية البارزة في البلاد.وأخبرت الصحف عن اعتقال السلطات الباكستانية سيدة تشيكية الجنسية أثناء محاولتها تهريب تسعة كيلوجرامات من مادة الهيروين عبر مطار لاهور الدولي.وتطرقت إلى توقيع باكستان ومصر على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والتدريب العسكري.أفغانياً أخبرت الصحف اليوم عن إعلان عدد من عناصر حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابي الانضمام إلى عملية السلام بإقليم ننجارهار شرق أفغانستان.كما أخبرت صحف باكستان عن تراجع قوة ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً في اليمن بعد مواجهتها خسائر فادحة بسبب عمليات قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن.// انتهى //10:44ت م